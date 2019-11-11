Son Dakika Haberleri: ESENYURT'TA BOŞ ARAZİDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA BOŞ ARAZİDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

ESENYURT'TA BOŞ ARAZİDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

7 saat önce

Esenyurt, Haramidere Bağlantı Yolu'nun yanında bulunan boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

ESENYURT'TA BOŞ ARAZİDE ERKEK CESEDİ BULUNDU, System.String[]

Esenyurt, Haramidere Bağlantı Yolu'nun yanında bulunan boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinde birden fazla bıçak darbesine rastlandı. Avcılar Haramidere bağlantı yolunun yanında bulunan boş arazide hareketsiz yatan birini gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri boş arazide hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Cesedin 38 yaşında İsmail Kurunç'a ait olduğu belirlendi. İlk incelemesi olay yerinde yapılan cesette birden fazla bıçak yarası olduğu öğrenildi.


- İstanbul
Esenyurt, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:35 Kaynak: DHA
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