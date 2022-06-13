Esenyurt'ta boş arsada kavga ettiği adama ateş açtı: O anlar kamerada

İSTANBUL Esenyurt'ta dün gece saatlerinde boş bir arsada karşı karşıya gelen iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya karışanlardan biri kavga ettiği adama silahla ateş açarken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan bir grup konuşmak için boş arsada toplandı. Bilinmeyen bir nedenle ortam gerildi ve taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi silahına sarılarak ateş açtı. 4-5 el silah sesi duyulurken, gruptakiler bir anda kaçıştı. Silahlı şahıs arkadaşlarıyla birlikte, yol kenarında bekleyen otomobile binip kaçtı. Saldırıya uğrayan tarafın da hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi bir hayli şaşırttı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kavgaya karışan bir kişinin silahla ateş açtığı daha gruptakilerin koşarak beyaz bir araca binip kaçtıkları görülüyor.