Esenyurt'ta boş dairedeki bavuldan sis bombası, barut, elektronik parçalar ve  kablolar çıktı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta boş dairedeki bavuldan sis bombası, barut, elektronik parçalar ve  kablolar çıktı (1) - Son Dakika

Esenyurt'ta boş dairedeki bavuldan sis bombası, barut, elektronik parçalar ve  kablolar çıktı (1)

6 saat önce

ESENYURT'ta boş bir dairede emlakçı tarafından bulunan bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar çıktı.

Esenyurt'ta boş dairedeki bavuldan sis bombası, barut, elektronik parçalar ve  kablolar çıktı (1), System.String[]
ESENYURT'ta boş bir dairede emlakçı tarafından bulunan bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar çıktı. Polisin incelemeleri devam ediyor.

Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi 1979 sokak üzerinde bulunan bir rezidanstaki boş bir daireyi kontrole gelen emlakçı dairede 3 bavul ve çok sayıda poşet gördü. Bavulları ve poşetleri dışarı çıkartan emlakçı bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar görünce durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemenin ardından olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Rezidans'ın çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken uzman ekiplerin gelişi bekleniyor.


- İstanbul
Esenyurt, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:26 Kaynak: DHA
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