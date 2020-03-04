Esenyurt'ta boş dairedeki bavuldan sis bombası, barut, elektronik parçalar ve  kablolar çıktı (1) - Son Dakika

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Esenyurt'ta boş dairedeki bavuldan sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar çıktı (1)
6 saat önce
ESENYURT'ta boş bir dairede emlakçı tarafından bulunan bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:26 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta boş bir dairede emlakçı tarafından bulunan bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar çıktı. Polisin incelemeleri devam ediyor.
Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi 1979 sokak üzerinde bulunan bir rezidanstaki boş bir daireyi kontrole gelen emlakçı dairede 3 bavul ve çok sayıda poşet gördü. Bavulları ve poşetleri dışarı çıkartan emlakçı bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar görünce durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemenin ardından olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Rezidans'ın çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken uzman ekiplerin gelişi bekleniyor.
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