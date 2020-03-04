ESENYURT'TA BOŞ DAİREDEKİ BAVULDAN SİS BOMBASI, BARUT, ELEKTRONİK PARÇALAR VE... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA BOŞ DAİREDEKİ BAVULDAN SİS BOMBASI, BARUT, ELEKTRONİK PARÇALAR VE... - Son Dakika

ESENYURT'TA BOŞ DAİREDEKİ BAVULDAN SİS BOMBASI, BARUT, ELEKTRONİK PARÇALAR VE...

6 saat önce

Esenyurt'ta boş bir dairede emlakçı tarafından bulunan bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar çıktı.

ESENYURT'TA BOŞ DAİREDEKİ BAVULDAN SİS BOMBASI, BARUT, ELEKTRONİK PARÇALAR VE..., System.String[]

Esenyurt'ta boş bir dairede emlakçı tarafından bulunan bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar çıktı. Polis çıkan parçalara incelemek üzere el koydu.

Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi 1979 sokak üzerinde bulunan bir rezidanstaki boş bir daireyi kontrole gelen emlakçı dairede 3 bavul ve çok sayıda poşet gördü. Bavulları ve poşetleri dışarı çıkartan emlakçı bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar görünce durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemenin ardından olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Rezidans'ın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Olay yerine gelen uzman ekipler bavullarda inceleme yaptı. İncelemelerde sis bombası, barut, elektronik parçalar, kablolar ile cep telefonu, battaniye ve kıyafet çıktı. Bavullarda çıkan maddelere olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının el konuldu. Çıkan maddeler detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

---------------

-Bavulların görüntüsü

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Esenyurt, Çeşme, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yabancı uyruklu genci gasp eden şahısların görüntüleri kamera kayıtlarına yansıdı
Kendini gasp ettiren muhasebecinin filmleri aratmayan planı deşifre oldu Metrobüste bir kadını taciz eden şüpheli yolcular tarafından dövüldü Yunanlılar tarafından vurulan göçmen yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 23:26:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ESENYURT'TA BOŞ DAİREDEKİ BAVULDAN SİS BOMBASI, BARUT, ELEKTRONİK PARÇALAR VE... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]