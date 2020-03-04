Esenyurt'ta boş dairedeki bavuldan sis bombası, barut, elektronik parçalar ve... - Son Dakika

ESENYURT'ta boş bir dairede emlakçı tarafından bulunan bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar çıktı. Polis çıkan parçalara incelemek üzere el koydu.

Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi 1979 sokak üzerinde bulunan bir rezidanstaki boş bir daireyi kontrole gelen emlakçı dairede 3 bavul ve çok sayıda poşet gördü. Bavulları ve poşetleri dışarı çıkartan emlakçı bavullardan birinin içinde sis bombası, barut, elektronik parçalar ve kablolar görünce durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemenin ardından olay yerine bomba imha uzmanlarını çağırdı. Rezidans'ın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Olay yerine gelen uzman ekipler bavullarda inceleme yaptı. İncelemelerde sis bombası, barut, elektronik parçalar, kablolar ile cep telefonu, battaniye ve kıyafet çıktı. Bavullarda çıkan maddelere olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının el konuldu. Çıkan maddeler detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

- İstanbul