Esenyurt'ta Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
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Esenyurt'ta, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Durmuş ve Mehtap Çoban arasında yaşanan tartışmada, koca Durmuş Çoban eşini bıçaklayarak ağır yaraladı.
Esenyurt
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:13 Kaynak: DHA
'ta, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Durmuş ve Mehtap Çoban arasında yaşanan tartışmada, koca Durmuş Çoban eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Atatürk
Mahallesi, 2239 Sokak'taki bir apartmanda, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Durmuş ile Mehtap Çoban çifti evlerinde tartıştı. Çiftin arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sırasında koca Durmuş Çoban(43), eşi Mehtap Çoban'ı bıçakla yaraladı. Eşini bıçaklayan koca olay yerinden kaçarken, komşuların ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını ambulans ile hastaneye götürdü. Yarasının ağır olduğu ve çok kan kan kaybettiği belirlenen, iki çocuk annesi Mehtap Çoban, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Cinayet zanlısı koca, daha sonra polise teslim olarak cinayeti itiraf etti.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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