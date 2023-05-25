Esenyurt'ta Boşanma Aşamasındaki Eşini Ağır Yaralayan Şahıs İntihar Etti - Son Dakika
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Esenyurt'ta Boşanma Aşamasındaki Eşini Ağır Yaralayan Şahıs İntihar Etti

25.05.2023 13:37

Esenyurt'ta boşanma aşamasında olduğu eşini 11 kurşunla ağır yaralayan Kazım Ç. aynı silahla intihar etti. Olayda yaralanan Goncagül Ç. hastanede hayati tehlike altında.

ESENYURT'ta boşanma aşamasında olduğu eşini 11 kurşunla ağır yaralayan Kazım Ç. aynı silahla intihar etti

Olay, bugün saat 06.45 sıralarında Esenyurt'taki Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

Goncagül Ç. işe gitmek üzere evinden çıkarken, boşanma aşamasında olduğu eşi Kazım Ç.'nin kendisini kapı önünde beklediğini fark etti. Bu sırada Kazım Ç. yanında getirdiği tabanca ile Goncagül Ç.'ye 11 el ateş etti. Silahı daha sonra kendi kafasına dayayan Kazım Ç. intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Goncagül Ç. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitirdiği belirlenen eşi Kazım Ç.'nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere savcılık talimatıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Goncagül Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Görgü tanığı bir kişi, "Sabah silah sesi bağırmalar duyduk. Çocuklarımı yere yatırdım ne olur ne olmaz diye. Silah sesi kesilince dışarı çıktık. İkisi de yerde yatıyordu. Tanımıyorum. Bizim binada oturuyormuş. 6 ay olmuş taşınalı kadını tanımıyorum ben. Polis arkadaşları ben aradım" diye konuştu. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Güzelyurt Mahallesi, Esenyurt, İntihar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Boşanma Aşamasındaki Eşini Ağır Yaralayan Şahıs İntihar Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Boşanma Aşamasındaki Eşini Ağır Yaralayan Şahıs İntihar Etti - Son Dakika
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