Esenyurt'ta Boynundan Zincirlenen Genç Kızı Polis Kurtardı
13 dakika önce
ESENYURT'ta anne ve ağabeyi tarafından boynundan zincirle bağlanan genç kız polis tarafından kurtarıldı.
ESENYURT'ta anne ve ağabeyi tarafından boynundan zincirle bağlanan genç kız polis tarafından kurtarıldı. Yenikent
Mahallesi'nde Suriyeli 18 yaşındaki genç kız, iddiaya göre ağabeyi tarafından bodrum kattaki evlerinde boynundan zincirle bağlıydı. Yaklaşık 1.5 metrelik zincirle yaşayan genç kız evde kimsenin olmadığı sırada pencereye yaklaşarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Pencereden içeri bakan polis ekipleri, kızın evde zincirli halde olduğunu gördü. Olay yerine sağlık ekipleri ve çilingir çağrıldı. Zincirden kurtarılan genç kız, sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, bu sırada eve gelen annesi ve ağabeyi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:56 Kaynak: DHA
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