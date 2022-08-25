(aktüel görüntülerle) - ESENYURT PINAR MAHALLESİ YİNE SU ALTINDA KALDI - Son Dakika
Üye Girişi

(aktüel görüntülerle) - ESENYURT PINAR MAHALLESİ YİNE SU ALTINDA KALDI

25.08.2022 11:12
(aktüel görüntülerle) - ESENYURT PINAR MAHALLESİ YİNE SU ALTINDA KALDI

ESENYURT'ta bulunan Haramidere kuvvetli yağış sonrası yine taştı.

ESENYURT'ta bulunan Haramidere kuvvetli yağış sonrası yine taştı. Taşan sular sebebiyle Pınar Mahallesi'ndeki bodrum katta bulunan dairler tavanlarına kadar su doldu. Suların tahliye çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Yağış Esenyurt'ta bulunan Haramidere'yi taşırdı ve Pınar mahallesinde bodrum katlardaki ev ve iş yerleri su altında kaldı. Geçtiğimiz temmuz ayında da aynı mahallede yine bu baskınları yaşanmış bodrum katlar boşaltılmıştı. Ev sahipleri tekrar yaşanacak sel felaketinde evlerini su basmaması için camlarının önünü kum torbaları ve tahta parçaları ile kapattı. Mahallede bulunan İrşad Camii ise geçtiğimiz sel baskınında sular altında kalmıştı. Cami görevlileri sel sularından korunmak için kapılarına kum torbaları yerleştirdi. Mahalledeki suların tahliye çalışmaları ev sahipleri ve İSKİ ekipleri tarafından devam ediyor.

"5 DAKİKA İÇERİSİNDE HER TARAF SU DOLDU"

Esnaf Hayrettin Irmak, "5 dakika içerisinde her taraf su oldu. Dükkanımın içi su doldu. Dışarıdaki dolapların motorları su nedeniyle yandı. Geçtiğimiz ayda oldu. Ben 1992 yılından beri esnafım, senede 3-4 defa sel oluyor" dedi.  Cami görevlisi Zahir Gün ise "Sel suları gelmesin diye kum torbalarını çektik. Suyun yükselmesini ekledik basınçlar birlikte içeri girdi. Öbür seferki gibi değil ama içeri su girdi. Kovalarla suları tahliye etmeye çalıştık İçerideki eşyaları kurtardık ama halılar su altında kaldı" ifadelerini kullandı.

Göründü Dökümü-----------------------------Sel baskınından cep telefonu kamerası görüntüsü-Sel sularının tahliyesinden görüntü-Sel suları engellemek için camların kapatılmasında görüntü-Esnaf Hayrettin Irmak ile röportaj-Camii çalışanı Zahir Gün ile röportaj


- Esnafım
YORUMLAR
500
İSTANBUL-ESENYURT'TA NEHRE DÖNEN YOKUŞTA KOVAYLA TAHLİYE ÇABASI İSTANBUL-ESENYURT'TA NEHRE DÖNEN YOKUŞTA KOVAYLA TAHLİYE ÇABASI Esenyurt'ta dere taştı, boşaltılan evleri yine su bastı Esenyurt'ta dere taştı, boşaltılan evleri yine su bastı
Kaynak: DHA

Pınar Mahallesi, Esenyurt, Pınar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (aktüel görüntülerle) - ESENYURT PINAR MAHALLESİ YİNE SU ALTINDA KALDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:37 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine AK Parti'den sert tepki: Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır
10:30 İmam hatip sözleri sonrası soruşturma başlatılan Gülşen'e Hatice'den destek: Tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklığa değil verdiği mesaja bakarım
10:29 İstanbul'da caddeler göle dönerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sağanak yağışla ilgili açıklama geldi: Koordineli çalışıyoruz
10:23 Ben Affleck ile evlenen Jennifer Lopez'in 3 gelinliği ortaya çıktı
10:11 NATO görevi yapan Türk F-16'ları, gerekli karşılığı vermesinin ardından bir kez daha Yunan savaş uçakları tarafından taciz edildi
10:08 Sancaktepe'de bir şahıs, tartıştığı kayınpederini sokak ortasında art arda bıçakladı
09:58 Meteoroloji uzmanları, İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın saat 15.00'e kadar devam edeceğini duyurdu
09:54 Enkaz fotoğraflarının bedeli! Kobe Bryant'ın dava açan eşi, 16 milyon dolar tazminat kazandı
09:54 Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisinde arkadaşlarıyla beraber Demet Özdemir'in maskesini takarak poz verdi
09:47 Rusya, Ukrayna'nın Chaplyne kasabasındaki tren istasyonuna füzeyle saldırdı: 15 ölü, 50 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 11:17:50. #1.13#
SON DAKİKA: (aktüel görüntülerle) - ESENYURT PINAR MAHALLESİ YİNE SU ALTINDA KALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement