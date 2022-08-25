Esenyurt'ta dere taştı, boşaltılan evleri yine su bastı - Son Dakika
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Esenyurt'ta dere taştı, boşaltılan evleri yine su bastı

25.08.2022 10:41

Esenyurt'ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı.

Esenyurt'ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Yollar göle dönerken, daha önce yaşanan sel felaketinde boşaltılan evleri yeniden su bastı.

Esenyurt'ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde boşaltılan evlerin bodrum katları yine suyla doldu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kemal Deniz Bozkurt, Pınar Mahallesi, Esenyurt, İstanbul, su, 3. Sayfa, Genel, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta dere taştı, boşaltılan evleri yine su bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta dere taştı, boşaltılan evleri yine su bastı - Son Dakika
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