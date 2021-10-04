Esenyurt'ta bulunan metrobüs üst geçinde intihar girişimi - Son Dakika

Esenyurt'ta Saadetdere Metrobüs Durağı üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulunan bir şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi. Şahıs, bir süre sonra bayılan şahıs, polis ve itfaiye ekipleri tarafından ambulansa taşındı.

Olay, sabah 05.00'te Esenyurt Saadetdere Metrobüs Durağı üst geçidi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşında olduğu öğrenilen Birol Akgün isimli genç, intihar etmek için üst geçidin parmaklıklarına çıktı. Akgün'ü görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak intihar etmek isteyen genci, sakinleştirmeye çalıştı. Polis ve itfaiye ekiplerinin uğraşı sonrası ikna edilen Birol Akgün üst geçitten indirildi. Polisler tarafından üst geçitten aşağıya indirilen genç bir süre sonra bayıldı. Gencin bayıldığını gören itfaiye, polis ve sağlık ekipleri şahsı, hastaneye kaldırmak için ambulansa taşındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı genç, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL