Esenyurt'ta buzlanmaya karşı çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Esenyurt'ta buzlanmaya karşı çalışmalar devam ediyor
18.01.2021 13:17
- Esenyurt'ta buzlanmaya karşı çalışmalar devam ediyor Esenyurt Belediyesi Kışla Mücadele Ekipleri ana cadde ve ara sokaklarda buzlanmış yolları tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
- Esenyurt'ta buzlanmaya karşı çalışmalar devam ediyor
İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi Kışla Mücadele Ekipleri ana cadde ve ara sokaklarda buzlanmış yolları tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede genelinde buzlanmaya karşı olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışmalarını hızlandırdı. Kar yağışı ve buzlanmadan kaynaklanan olumsuzlukları en aza indirmek için ekipler 43 mahallede çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zor durumda kalmaması için ilçedeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta hizmet veriyor.
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