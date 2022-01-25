Esenyurt'ta buzlu yolda araçlara çarpan kamyon sürücüsüne tepki - Son Dakika

Esenyurt'ta buzlu yolda kontrolden çıkan kamyon, bir servis aracına çarptı. Buzlu yolda kayan aracın arkasından koşanlar yoldakilere "kaçın" diye bağırarak uyardı. Yoldakiler sürücüye tepki gösterirken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yolda kalan bir servis minibüsüne çarptı. Kazada araçlarda hasar oluşurken, kayan aracın arkasından koşan bir vatandaş "kaçın" diye bağırarak vatandaşları uyardı. Kamyon metrelerce sonra dururken, vatandaşlar ise sürücüye tepki gösterdi. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. - İSTANBUL