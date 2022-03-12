Esenyurt'ta buzlu yolda sürücü ve vatandaşların imtihanı kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta buzlu yolda sürücü ve vatandaşların imtihanı kamerada

12.03.2022 10:04

Esenyurt'ta buzlu yolda sürücü ve vatandaşların imtihanı kamerada Esenyurt'ta, üç gündür devam eden yoğun kar yağışı sonrasında bazı ara sokaklar ve yollar buz tuttu.

Esenyurt'ta buzlu yolda sürücü ve vatandaşların imtihanı kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta, üç gündür devam eden yoğun kar yağışı sonrasında bazı ara sokaklar ve yollar buz tuttu. Yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent genelinde üç gündür devam eden karlı hava, bugün gece saatlerinde kendini dona çekti. Eksi 4 dereceleri bulan hava nedeniyle ara sokaklar ve caddeler buz tuttu. Ana arterlerde ise tuzlama çalışmalarının işe yaradığı görüldü. Mehterçeşme ve Güzelyurt Mahalleleri'nde buz tutan yollarda, araç sürücüleri ve bazı yayalar zor anlar yaşadı. Özellikle yokuş aşağı yollar adeta buz pistine döndü.

Yolların buzlanmasından dolayı yürümekte zorlanan bir vatandaş, "Her yer bu şekilde buzlu, ben de yürüyorum. Arabam yolda kaldı, gitmiyor" dedi. Taksi şoförü Sercan Sansar, "Ben hiç zorlanmıyorum. Küçüklüğümden beri araba kullanıyorum. Zorlananlar acemi ve soğukkanlı değil. Böyle havalarda toplu taşıma kullanmaları daha iyi olur" şeklinde konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'nde kar ve buzla kaplı bir yolda bir aracın kaza yapma anı da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenyurt'ta buzlu yolda sürücü ve vatandaşların imtihanı kamerada
Esenyurt'ta buzlu yolda sürücü ve vatandaşların imtihanı kamerada
Esenyurt'ta buzlu yolda sürücü ve vatandaşların imtihanı kamerada

YORUMLAR
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Otomobil, Esenyurt, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta buzlu yolda sürücü ve vatandaşların imtihanı kamerada - Son Dakika


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