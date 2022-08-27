Esenyurt'ta cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

İSTANBUL - Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerdeki sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle trafikte bulunan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinde Esenyurt, Arnavutköy ve Çatalca bölgelerinde etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle Esenyurt'ta bazı sokaklarda ve caddelerde su birikintileri oluştu. Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle derelerin suyu yükselirken, akış hızı ise arttı. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sürücülerin yaşadığı zorluklar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.