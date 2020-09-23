Esenyurt'ta cadde ve sokaklar yenileniyor - Son Dakika

Esenyurt'ta cadde ve sokaklar yenileniyor

İSTANBUL - Vatandaşların huzurlu bir şekilde seyahat edebilmesi için, ilçe genelinde tahrip olan yollarda asfaltlama çalışması yürüten Esenyurt Belediyesi, cadde ve sokaklara ise parke taşı döşüyor.

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Esenyurt'un yollarını yenilemeye devam ediyor. Ekipler, vatandaşların yollarda daha huzurlu seyahat edebilmeleri için gece gündüz çalışıyor. Yeni asfalt yol yapımının yanı sıra ana yolların tahrip olan kısımlarını yenileyen ekipler, cadde ve sokaklara da parke döşüyor. Yol sorununu ortadan kaldırmak için ilçe genelinde çalışmalarına devam eden ekipler, bu kapsamda İnönü ve Pınar mahallelerinin yollarına parke döşedi.

Yollar asfaltlanıyor

Uzun yıllardır yapılmayan Fatih Sanayi Sitesi'nde asfalt çalışmalarına başlayan Esenyurt Belediyesi, ayrıca trafiğin yoğun olduğu Üçevler Mahallesi Bahçe Yolu Caddesi'nin de yıpranan yollarını yeniledi. Ekipler, ilçede diğer kamu kurumlarının alt yapı çalışmaları yürüttüğü noktalarda da işlemlerin ardından sıcak asfalt çalışması yürütüyor. Asfalt yol yapımı sayesinde, ilçede tahrip olmuş yollar yenilenerek, Esenyurtluların kullanımına hazır hale getiriliyor.