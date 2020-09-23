Esenyurt'ta cadde ve sokaklar yenileniyor - Son Dakika

Esenyurt'ta cadde ve sokaklar yenileniyor

Esenyurt'ta cadde ve sokaklar yenileniyor Vatandaşların huzurlu bir şekilde seyahat edebilmesi için, ilçe genelinde tahrip olan yollarda asfaltlama çalışması yürüten Esenyurt Belediyesi, cadde ve sokaklara ise parke taşı döşüyor.

Esenyurt'ta cadde ve sokaklar yenileniyor

İSTANBUL - Vatandaşların huzurlu bir şekilde seyahat edebilmesi için, ilçe genelinde tahrip olan yollarda asfaltlama çalışması yürüten Esenyurt Belediyesi, cadde ve sokaklara ise parke taşı döşüyor.

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Esenyurt'un yollarını yenilemeye devam ediyor. Ekipler, vatandaşların yollarda daha huzurlu seyahat edebilmeleri için gece gündüz çalışıyor. Yeni asfalt yol yapımının yanı sıra ana yolların tahrip olan kısımlarını yenileyen ekipler, cadde ve sokaklara da parke döşüyor. Yol sorununu ortadan kaldırmak için ilçe genelinde çalışmalarına devam eden ekipler, bu kapsamda İnönü ve Pınar mahallelerinin yollarına parke döşedi.

Yollar asfaltlanıyor

Uzun yıllardır yapılmayan Fatih Sanayi Sitesi'nde asfalt çalışmalarına başlayan Esenyurt Belediyesi, ayrıca trafiğin yoğun olduğu Üçevler Mahallesi Bahçe Yolu Caddesi'nin de yıpranan yollarını yeniledi. Ekipler, ilçede diğer kamu kurumlarının alt yapı çalışmaları yürüttüğü noktalarda da işlemlerin ardından sıcak asfalt çalışması yürütüyor. Asfalt yol yapımı sayesinde, ilçede tahrip olmuş yollar yenilenerek, Esenyurtluların kullanımına hazır hale getiriliyor.

Esenyurt'ta cadde ve sokaklar yenileniyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta cadde ve sokaklar yenileniyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yunan spiker Türkiye'nin yerli üretim SİHA'larını övdü, Atina hükümetine sitem etti Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi 15 liralık hesap yüzünden eşi darbedilen kadın: Saçlarımdan sürüklediler Vatandaşın her kuruşuna göz diken dolandırıcıların "mesaj" oyunu akıllara durgunluk veriyor Ölen gencin babası, sağlıkçılara saldırı hakkında konuştu: Doktorların hepsinden özür diledim Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı
Son Dakika: Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 2 şüpheli tutuklandı Son Dakika: Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 2 şüpheli tutuklandı         
20:12
Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz         
19:25
Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı Ankara'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişiminin fotoğraf kareleri ortaya çıktı         
18:38
Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi         
17:48
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek         
16:51
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 20:23:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta cadde ve sokaklar yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei