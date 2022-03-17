Esenyurt'ta çaldığı araçlarla hırsızlık yapan suç makinesi çocuk kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta çaldığı araçlarla hırsızlık yapan suç makinesi çocuk kamerada

17.03.2022 19:45

Esenyurt'ta çaldığı araçlarla hırsızlık yapan suç makinesi çocuk kamerada Çocuk hırsız son işinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı Esenyurt'ta oto hırsızlığı ve mala zarar verme gibi on suçtan kaydı olan hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Esenyurt'ta çaldığı araçlarla hırsızlık yapan suç makinesi çocuk kamerada

Çocuk hırsız son işinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta oto hırsızlığı ve mala zarar verme gibi on suçtan kaydı olan hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın çaldığı araçlarla başka hırsızlıklara da karıştığı öğrenilirken, araç çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Esenyurt'ta oto hırsızlığı, açıktan hırsızlık, mala zarar verme ve yağma gibi on suçtan kaydı olan şahsın yakalanması için Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan güvenlik kamerası çalışmaları sonucunda şahsın kimliğini tespit eden ekipler, Tolga Y.'nin ikamet adresine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan GBT incelemesinde aranmasın olduğu da öğrenilen Tolga Y., gözaltına alınarak Esenyurt Çocuk Büro amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edilen şahsın araç çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta çaldığı araçlarla hırsızlık yapan suç makinesi çocuk kamerada
Esenyurt'ta çaldığı araçlarla hırsızlık yapan suç makinesi çocuk kamerada
Esenyurt'ta çaldığı araçlarla hırsızlık yapan suç makinesi çocuk kamerada

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Çaldığı araçlarla hırsızlık yapan suç makinesi son işinde yakayı ele verdi Çaldığı araçlarla hırsızlık yapan suç makinesi son işinde yakayı ele verdi

Esenyurt, Tragger, Polis, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta çaldığı araçlarla hırsızlık yapan suç makinesi çocuk kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta çaldığı araçlarla hırsızlık yapan suç makinesi çocuk kamerada - Son Dakika
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