Esenyurt'ta çaldıkları aracın üzerine "işte böyle çalarız" yazan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

ESENYURT'ta çaldıktan sonra hırsızlıkta kullandıkları ve ardından terk ettikleri panelvanın üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazan 3 şüpheli yakalandı.

Olay, 21 Aralık Salı gecesi Esenyurt Güzelyurt Mahallesinde yaşandı. Yusuf Ağbulak 77 AF 993 plakalı panelvanını park ettikten sonra evine çıktı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Ağbulak, aracını park ettiği yerde bulamadı. Aracının çalındığından şüphelenen Ağbulak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı bulmak için çalışma başlattı. Ağbulak da kendi imkanları ile kaybolan panelvanını sokak sokak aradı.