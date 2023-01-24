Esenyurt'ta cami avlusundaki uygunsuz görüntülere ilişkin 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Esenyurt'ta cami avlusundaki uygunsuz görüntülere ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

24.01.2023 13:49

Esenyurt'ta cami avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlanan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta cami avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlanan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökevler Mahallesi'ndeki bir caminin avlusunda bir erkekle kadının uygunsuz hareketlerde bulundukları bilgisi üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilerden A.A.H. (21) Bayrampaşa'da, V.A. (16) ise Esenyurt'ta yakalandı.

Haklarında "dini değerleri aşağılama" suçundan işlem yapılan yabancı uyruklu 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta cami avlusundaki uygunsuz görüntülere ilişkin 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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