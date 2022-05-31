Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı

31.05.2022 19:57

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişinin 10 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Vatandaşların linç girişiminde bulunduğu şahıs, işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde 10 yaşındaki erkek çocuğun taciz edildiği iddiası üzerine mahalle sakinleri, şahsı linç etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi vatandaşların elinden alarak Bulut Camii'ne götürdü. Olayın duyulması üzerine vatandaşlar caminin önüne akın etti.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ DE OLAY YERİNE GELDİ

Taciz şüphelisinin kendilerine verilmesini isteyen mahalle sakinleri dağılmayınca olay yerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş intikal etti. Vatandaşların evlerine dönmesini isteyen Yerlikaya ve Aktaş, kalabalığı sakinleştirdi.

ESENYURT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Şüphelinin emniyete götürülmesi sırasında vatandaşlarla polis arasında gerginlik yaşandı. Yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

ESENYURT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

TUTUKLANDI

Çevik Kuvvet desteği alınarak kalabalıktan çıkarılan M.A.B. götürüldüğü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESENYURT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
ESENYURT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
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Kaynak: DHA

İstanbul, Esenyurt, Polis, Taciz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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