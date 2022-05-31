Esenyurt'ta 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde 10 yaşındaki erkek çocuğun taciz edildiği iddiası üzerine mahalle sakinleri, şahsı linç etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi vatandaşların elinden alarak Bulut Camii'ne götürdü. Olayın duyulması üzerine vatandaşlar caminin önüne akın etti.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ DE OLAY YERİNE GELDİ

Taciz şüphelisinin kendilerine verilmesini isteyen mahalle sakinleri dağılmayınca olay yerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş intikal etti. Vatandaşların evlerine dönmesini isteyen Yerlikaya ve Aktaş, kalabalığı sakinleştirdi.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Şüphelinin emniyete götürülmesi sırasında vatandaşlarla polis arasında gerginlik yaşandı. Yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

TUTUKLANDI

Çevik Kuvvet desteği alınarak kalabalıktan çıkarılan M.A.B. götürüldüğü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.