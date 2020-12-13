Esenyurt'ta camiden muslukları çalan şüpheli kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta camiden muslukları çalan şüpheli kamerada
13.12.2020 10:26
Esenyurt'ta Hz. İbrahim Camii'ne giren bir kişi abdesthanedeki muslukları çaldı.
Esenyurt
'ta Hz. İbrahim Camii'ne giren bir kişi abdesthanedeki muslukları çaldı. Şüpheli, ekipler tarafından yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay geçen hafta pazartesi günü gece saatlerinde yaşandı. Hz. İbrahim Camii'ne gelen şüpheli, demir kapıyı keserek caminin abdesthanesine girdi. Şüpheli, yaklaşık 25 musluğu tek tek sökerek çaldı. Sabah saatlerinde camiye gelenler, muslukların sökülmüş olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliyi yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin muslukları tek tek söktüğü görülüyor.
- İstanbul
Son Dakika Elini kolunu sallayarak marketi soymaya çalıştı! Çalışanlara silah doğrulttuğu anlar kamerada CHP'de yeni taciz iddiası! Konya İl Başkanı hakkında disiplin soruşturması başlatıldı Taksici ve sürücü arasındaki yol verme inadı, bomboş yolda kazaya neden oldu Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti