Esenyurt'ta camiden muslukları çalan şüpheli kamerada - Son Dakika

Olay geçen hafta pazartesi günü gece saatlerinde yaşandı. Hz. İbrahim Camii'ne gelen şüpheli, demir kapıyı keserek caminin abdesthanesine girdi. Şüpheli, yaklaşık 25 musluğu tek tek sökerek çaldı. Sabah saatlerinde camiye gelenler, muslukların sökülmüş olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliyi yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin muslukları tek tek söktüğü görülüyor.

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