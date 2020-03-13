ESENYURT'TA CAMİLER KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE EDİLİYOR - Son Dakika

Esenyurt'ta camilerde cuma namazı öncesi koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapılıyor.

Esenyurt Belediyesi'ne bağlı ekipler koronavirüs önlemleri kapsamında minibüs, okul gibi çeşitli mekanların yanı sıra cuma namazı öncesi camilerde de dezenfekte çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren belediye görevlisi Muhammet Bayrak, "Otobüslerde, bağlı bulunan okullarda dezenfekte çalışmaları başlattık. Sıra camilerimize geldi camilerde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Virüslere, bakterilere karşı başlattığımız bir mücadele bu mücadeleyi de sürdürmeye devam ediyoruz. Dezenfektan kullanıyoruz, amacımız bakterileri oluşumunu önlemek. Bütün camilerimize gideceğiz, belirli aralıklarla" diye konuştu.

Dezenfekte çalışmaların Esenyurt'ta bulunan 70 camide daha yapılacağı öğrenildi.