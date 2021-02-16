Esenyurt'ta can dostları yalnız bırakılmıyor - Son Dakika

Esenyurt'ta can dostları yalnız bırakılmıyor
16.02.2021 16:55
Kar yağışı ve soğuk havalarda sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi Ekipleri, ilçe genelinde sokak hayvanlarının bulunduğu yerlere mama ve su takviyesi yapıyor.
Kar yağışı ve soğuk havalarda sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi Ekipleri, ilçe genelinde sokak hayvanlarının bulunduğu yerlere mama ve su takviyesi yapıyor.
Hava şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde düzenli olarak mama ve su takviyesi yapıyor. Ekipler, hava şartlarından kaynaklı beslenme olanakları azalan hayvanlara düzenli olarak mama ve su takviyesi yaparak, can dostlarının yaşama tutunmasına destek oluyor. Ekipler, can dostları için ilçenin belirli noktalarında bulunan besleme ünitelerini sürekli kontrol ederek, eksilen su ve mamayı tamamlıyor. - İSTANBUL
Son Dakika ABD'li tenisçi Serena Williams, maçta giydiği kıyafet sosyal medyada eleştirildi Evinde ölü bulunan Doğan Cüceloğlu'nun son paylaşımı ortaya çıktı! Bu akşam bir yayına konuk olacakmış HDP sıraları ile Bakan Soylu arasında tartışma: Hiç gülmeyin hanımefendi TBMM'de kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu Meclis'te Gara bilgilendirmesi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar operasyonun detaylarını anlattı Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Artık maske takmayanlar cezadan kaçamayacak Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı