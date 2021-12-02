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ESENYURT'TA ÇARPIŞAN İKİ ARACIN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU - Son Dakika

ESENYURT'TA ÇARPIŞAN İKİ ARACIN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

02.12.2021 09:45

Esenyurt'ta, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i kadın 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i kadın 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçların arasında kalmaktan bir yaya son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.15 sırlarında Esenyurt Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Salih Demir'in idaresindeki 34 ER 5227 plakalı hafif ticari araç dönüş yaptığı sırada, rampadan inene 34 DN 3573 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kaza sonucu Demir'in eşi, çocuğu ve diğer aracın sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anında bir yaya, iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. 3 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ve bir yayanın son anda kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

AŞIRI DERECE DE HIZLIYDI

Kendilerine çarpan sürücünün aşırı derece de hızlı olduğunu söyleyen Salih Demir, Ben sol tarafa dönüş alıyordum. Dönüş alırken, yukarıdan gelen araç aşırı derece de hızlıydı. Çarptı. Eşim ve oğlum yaralandı. Diğer aracın sürücüsünü göremedim. Hastaneye gittiğini söylüyorlar. Oğlumun çenesinde yaralanma var. Eşim de epilepsi hastası olduğu için panik yaptı dedi.

ESENYURT'TA ÇARPIŞAN İKİ ARACIN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
ESENYURT'TA ÇARPIŞAN İKİ ARACIN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
ESENYURT'TA ÇARPIŞAN İKİ ARACIN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
ESENYURT'TA ÇARPIŞAN İKİ ARACIN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
ESENYURT'TA ÇARPIŞAN İKİ ARACIN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
ESENYURT'TA ÇARPIŞAN İKİ ARACIN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
ESENYURT'TA ÇARPIŞAN İKİ ARACIN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Salih Demir, Esenyurt, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA ÇARPIŞAN İKİ ARACIN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENYURT'TA ÇARPIŞAN İKİ ARACIN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU - Son Dakika
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