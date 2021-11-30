ESENYURT'TA ÇATI UÇMASI SONUCU YARALANAN KADIN KURTARILAMADI - Son Dakika

ESENYURT'TA ÇATI UÇMASI SONUCU YARALANAN KADIN KURTARILAMADI

Ersan SANİSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta lodos nedeniyle uçan apartmanın çatısının üzerine düştüğü yabancı uyruklu bir kadın kurtarılamadı. Kadının son anları, çevredekilerin kaçma anı ve çatının uçması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Dün öğle saatlerinde Kıraç Mahallesi İstiklal Caddesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Tacikistan vatandaşı Malokhat Rakhimova adlı kadın yolun karşı tarafına geçerken çatının düştüğü bölgeye yürüdüğü görüldü. Bebeği ile ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 kişiden Malokhat Rakhimova kurtarılamadı.