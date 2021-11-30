ESENYURT'TA ÇATI UÇMASI SONUCU YARALANAN KADIN KURTARILAMADI - Son Dakika

ESENYURT'TA ÇATI UÇMASI SONUCU YARALANAN KADIN KURTARILAMADI
30.11.2021 13:14
ESENYURT'TA ÇATI UÇMASI SONUCU YARALANAN KADIN KURTARILAMADIErsan SANİSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta lodos nedeniyle uçan apartmanın çatısının üzerine düştüğü yabancı uyruklu bir kadın kurtarılamadı.
ESENYURT'TA ÇATI UÇMASI SONUCU YARALANAN KADIN KURTARILAMADI
Ersan SANİSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta lodos nedeniyle uçan apartmanın çatısının üzerine düştüğü yabancı uyruklu bir kadın kurtarılamadı. Kadının son anları, çevredekilerin kaçma anı ve çatının uçması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Dün öğle saatlerinde Kıraç Mahallesi İstiklal Caddesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Tacikistan vatandaşı Malokhat Rakhimova adlı kadın yolun karşı tarafına geçerken çatının düştüğü bölgeye yürüdüğü görüldü. Bebeği ile ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 4 kişiden Malokhat Rakhimova kurtarılamadı.
Son Dakika 14:47 Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç, görevinden ayrıldı 14:42 Dünya üzerindeki en genç cumhuriyet: Barbados! İngiltere'den ayrılarak bağımsızlığını ilan etti! 14:31 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den aile pozu 14:25 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı 13:27 MHP liderinin "Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin" tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli 12:24 MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz 11:41 "Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!