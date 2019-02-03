Esenyurt'ta Çatı Yangını
17 dakika önce
Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esenyurt
'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Kaya Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken çatıda hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:45 Kaynak: AA
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