Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Çatı Yangını

Esenyurt'ta Çatı Yangını

17 dakika önce

Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'ta Çatı Yangını, System.String[]
Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Kaya Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken çatıda hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:45 Kaynak: AA

İtfaiye, Esenyurt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca Ünlü Fashion One TV, Number1'a Ortak Oldu CHP'de Bayraklı Krizi! Erdal Aksünger, Adaylıktan Çekildi

Erdoğan Talimatı Verdi, Yeni Dönem İçin Çalışmalar Başladı Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan 'Ayşen Gruda' Sorusu Murat Yıldırım'a Duygusal Anlar Yaşattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 10:02:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Çatı Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]