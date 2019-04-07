Esenyurt'ta Çatı Yangını
1 saat önce
Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esenyurt
'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi
Yayla Sokağı'ndaki 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, çatıda hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:56 Kaynak: AA
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