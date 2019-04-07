Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Çatı Yangını

Esenyurt'ta Çatı Yangını

1 saat önce

Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi Yayla Sokağı'ndaki 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, çatıda hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:56 Kaynak: AA

Şehitler Mahallesi, İtfaiye, Esenyurt, Güncel
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