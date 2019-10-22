Esenyurt'ta çatı yangını

İSTANBUL - Esenyurt Balıkyolu Caddesi 418 sokak üzerinde bulunan binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeni ile çıkan dumandan çok sayıda vatandaşın etkilendiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.