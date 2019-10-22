Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta çatı yangını
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta çatı yangını

Esenyurt'ta çatı yangını

1 saat önce

Esenyurt'ta çatı yangınıİSTANBUL - Esenyurt Balıkyolu Caddesi 418 sokak üzerinde bulunan binanın çatı katında yangın çıktı.

Esenyurt'ta çatı yangını

İSTANBUL - Esenyurt Balıkyolu Caddesi 418 sokak üzerinde bulunan binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeni ile çıkan dumandan çok sayıda vatandaşın etkilendiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Esenyurt'ta çatı yangını

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:59 Kaynak: İHA
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