Esenyurt'ta çatı yangını
1 saat önce
Esenyurt'ta çatı yangınıİSTANBUL - Esenyurt Balıkyolu Caddesi 418 sokak üzerinde bulunan binanın çatı katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:59 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta çatı yangını
İSTANBUL - Esenyurt Balıkyolu Caddesi 418 sokak üzerinde bulunan binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeni ile çıkan dumandan çok sayıda vatandaşın etkilendiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.
Oğlunun boğazının kesildiğini gören anne: Kör olası gözlerim görmeyeydi Yola fırlayan küçük kız servis arabasının altında can verdi: Kahreden anlar güvenlik kamerasında Fren yerine gaza basan sürücü, pazar yerini savaş alanına çevirdi: 8 yaralı Olay yerindeki manzara, ekipleri şaşkına uğrattı: Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı