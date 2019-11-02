Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta çatı yangını
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta çatı yangını

Esenyurt'ta çatı yangını

6 saat önce

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHA ESENYURT'ta 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Esenyurt'ta çatı yangını, System.String[]

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHA ESENYURT'ta 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Atatürk Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Çıkan yoğun dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdivenle müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

Görgü tanığı Aydın Gökçen, "Baktığımda çatıdan dumanları gördük. İtfaiyeyi aradık. Hemen geldi alev falan görünmedi. Suriyeliler oturuyordu ama içeride kimse yok. İnsanlar hep indi aşağıya." dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu planı belli oldu: Bekleyelim
"Boğazdaki imar yetkisi İBB'de değildir" diyen Bakan Kurum'a İmamoğlu'ndan yanıt: İBB'yi ya unuttu ya da unutturdular Son dakika: Şehir hatlarında tüm seferler iptal edildi Son dakika: Tel Abyad'da pazar yerine bombalı saldırı: En az 13 sivil hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 18:18:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta çatı yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]