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Esenyurt'ta çatı yangını

7 saat önce

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHAEsenyurt'ta 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHA

Esenyurt'ta 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Atatürk Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Çıkan yoğun dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdivenle müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

Görgü tanığı Aydın Gökçen, "Baktığımda çatıdan dumanları gördük. İtfaiyeyi aradık. Hemen geldi alev falan görünmedi. Suriyeliler oturuyordu ama içeride kimse yok. İnsanlar hep indi aşağıya." dedi.

Esenyurt'ta çatı yangını

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:20 Kaynak: DHA
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