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ESENYURT'TA ÇATI YANGINI

7 saat önce

Ersan SAN / İSTANBUL DHAEsneyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ESENYURT'TA ÇATI YANGINI, System.String[]

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Esneyurt'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi 1007. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan önce dumanlar adından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-Ekiplerin müdahalesi

-Yaşanan hareketlilik

Detaylar


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:43 Kaynak: DHA
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