Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta çatı yangını ucuz atlatıldı
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta çatı yangını ucuz atlatıldı

Esenyurt'ta çatı yangını ucuz atlatıldı

8 saat önce

Esenyurt 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Esenyurt'ta çatı yangını ucuz atlatıldı, System.String[]

Esenyurt 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.


Yangın, İstiklal Mahallesi Doğa Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Çatı katından dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Beledisine bağlı ekipler, merdiven yardımı ile yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeni ile oluşan dumandan çevrede bulunan vatandaşlar da etkilendi. Tedbir amacıyla bölgeye 112 ekipleri de sevk edildi.


Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yangını söndürme çalışmaları havadan drone ile görüntülendi. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:47 Kaynak: İHA
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