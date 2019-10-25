Esenyurt'ta çatı yangını vatandaşı sokağa döktü

Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, bina sakinlerini ve mahalleliyi sokağa dökerken, dumandan hafif şekilde etkilenen bazı vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi 1991 Sokak'taki 3 bloktan oluşan sitenin bir binasının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede alevlere dönüşerek bütün çatıyı sardı. Bina sakinleri birbirlerine haber vererek binayı boşalttı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yangında dumandan hafif şekilde etkilenen vatandaşlara müdahale etti. Yangından korkan bazı bina sakinlerinin kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

(İHA)