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Esenyurt'ta çatı yangınları

7 saat önce

Yangından detaylar Söndürme çalışmaları Esenyurt'ta çatı yangınları -Hasara neden olan iki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü Esenyurt'ta iki farklı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangından detaylar

Söndürme çalışmaları Esenyurt'ta çatı yangınları

-Hasara neden olan iki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Esenyurt'ta iki farklı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi 1007. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

İkici yangın ise bir saat arayla yine aynı mahallede 1033.Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Hasara neden olan yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

Esenyurt'ta çatı yangınları

Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:42 Kaynak: AA
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