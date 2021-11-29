Son dakika haberi! Esenyurt'ta çatı yoldakilerin üzerine uçtu: 1 kadın hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

İSTANBUL (DHA ) - ESENYURT'ta bir binanın çatısı yoldan geçerlerin üzerine uçtu. Çatının altında kalan bir kadın ağır yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı hastanede yapılan tüm müdajalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir görgü tanığı kadının yanında bulunan bir çocuğu kurtardığını söyledi. Çatının üstlerine geldiğini görünce kadının çocuğun üstüne yattığını belirtti.