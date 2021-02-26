Esenyurt'ta çatıda yakalanan şüpheliden polise: Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz - Son Dakika
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Esenyurt'ta çatıda yakalanan şüpheliden polise: Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz

26.02.2021 09:43

Esenyurt'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve otomobillerini bırakıp, bir binanın çatısına saklanan 2 şüpheli yakalandı.

Esenyurt'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve otomobillerini bırakıp, bir binanın çatısına saklanan 2 şüpheli yakalandı. Kaçarken bir sokağa da ruhsatsız tabanca attıkları öğrenilen şüphelilerden biri polis ekiplerine, "Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli otomobil ile kaçmaya başladı. Araçlarını 927. Sokak'ta bırakan şüpheliler yaya olarak kaçıp, 932'nci Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatısına saklandı. Otomobili bulan polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırma sonrası kaçan şüphelileri çatıda yakaladı. Ayrıca şüphelilerin kaçarken attıkları ruhsatsız tabanca da polis ekiplerince ele geçirildi. 2 şüpheli kelepçelenerek gözaltına alındı.

"ENİŞTEM KARAKOLA GELİNCE KOŞURUZ"

Yakalanan şüpheliler, gözaltına alındıkları sırada polis ekiplerine zorluk çıkardı. Araca bindirilmek istenen şüpheli, polis ekiplerine, "Tamam bırak eniştemi arayacağım. Kaçtık, tamam, hatalıyım. Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz" dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta çatıda yakalanan şüpheliden polise: Akşam eniştem karakola gelince konuşuruz - Son Dakika


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