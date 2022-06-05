ESENYURT'TA ÇATIŞMA: 1'İ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika
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ESENYURT'TA ÇATIŞMA: 1'İ AĞIR 3 YARALI

05.06.2022 23:53
ESENYURT'TA ÇATIŞMA: 1'İ AĞIR 3 YARALI

ESENYURT'ta yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

ESENYURT'ta yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarını çıkaran 2 grup cadde üzerinde çatışarak ilerledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Fatih Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA ÇATIŞMA: 1'İ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika

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