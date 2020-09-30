Esenyurt'ta çatışmaların yaşandığı taksi durakları kaldırıldı - Son Dakika

- Esenyurt'ta çatışmaların yaşandığı taksi durakları kaldırıldı
İSTANBUL - Esenyurt'ta silahlı çatışmaların yaşandığı taksi durakları İBB ekiplerince kaldırıldı.
Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde aralarında husumet bulunan taksi durakları çalışanları arasında silahlı çatışma çıkmış, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 4 taksi durağı belediye ekiplerince mühürlenmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bu sabah taksi duraklarını kaldırmak için belirlenen adreslere gitti. 4 taksi durağı İBB ekiplerince kaldırıldı. Çalışmalar sırasında polisin de yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:42 - Kaynak: İHA
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