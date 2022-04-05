Esenyurt'ta çek çek arabaları ellerinden alınan çocukların gözyaşları - Son Dakika
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Esenyurt'ta çek çek arabaları ellerinden alınan çocukların gözyaşları

05.04.2022 14:12

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kağıt toplayan çocukların, çek çek arabalarına Esenyurt Belediyesi zabıtaları tarafından el konuldu. Çek çekleri ellerinden alınan çocuklar gözyaşlarını tutamadı.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, küçük yaştaki çocukların atık toplamasının önüne geçebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin durdurduğu ve çek çek arabalarına el koyduğu çocuklar uzun süre gözyaşı döktü.

ÇOCUKLARIN GÖZYAŞLARINA RAĞMEN ZABITA GERİ ADIM ATMADI

Çocukların zabıta görevlilerine çek çek arabalarını geri vermeleri yolundaki yakarışları sonuç vermedi. Çevredekilerin tepkisine neden olan anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Esenyurt Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta çek çek arabaları ellerinden alınan çocukların gözyaşları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta çek çek arabaları ellerinden alınan çocukların gözyaşları - Son Dakika
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