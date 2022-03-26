ESENYURT'TA ÇEK ÇEK ARABASIYLA ELEKTRONİK EŞYA ÇALDILAR - Son Dakika
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ESENYURT'TA ÇEK ÇEK ARABASIYLA ELEKTRONİK EŞYA ÇALDILAR

26.03.2022 10:26

ESENYURT'ta beyaz eşya servisine giren üç kişi, yarım saat içinde, hurda toplamada kullanılan çek çek arabasına elektronik eşyaları yükleyip çaldılar.

ESENYURT'ta beyaz eşya servisine giren üç kişi, yarım saat içinde, hurda toplamada kullanılan çek çek arabasına elektronik eşyaları yükleyip çaldılar. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Hurda toplamak için kullanılan çek çek arabasıyla gelen üç kişiden ikisi, kapısını açtıkları beyaz eşya servisine girdi. Biri el arabasının başında beklerken, diğer ikisi dükkandan elektronik eşyaları taşımaya başladı. Yaklaşık yarım saat boyunca dükkandan hırsızlık yapan şüpheliler, yaklaşık değeri 100 bin lira olan elektronik eşyaları çek çek arabasına yükleyip çaldı.

"BU HIRSIZLIK BİR DEĞİL, İKİ DEĞİL BEŞ DEFA OLDU"

Sabah dükkana geldiğinde kapısını açık gören esnaf Hasan Çoban, "İçeri girdiğimde her taraf darmadağın olmuş, bütün eşyalarımı almışlar, ne var ne yok toplamış, gitmişler. Benim bu eşyaları ne emekle aldığımı bir ben bir Allah bilir. Bu hırsızlık bir değil, iki değil beş defa oldu. En sonuncusunda dükkanımı soydular. Benim çevremde o kadar dükkan var ama sadece bana geliyorlar. Burada insanlar var, komşular var, hiç kimse görmüyor mu bunları? Adamlar rahat rahat geliyor, kapının önüne arabalarını çekiyor. Şu an 100 bin lirayı aşkın zararım var. Daha önce bunları yakaladık, polise teslim ettik. Kamera kayıtlarını, ifadelerimizi verdik. Sonra duyduk ki, serbest kalmışlar" diye konuştu.

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Şüphelilerin çek çek arabasıyla gelmeleri, girdikleri iş yerinden çaldıkları eşyaları arabaya yüklemeleri yer alıyor.

ESENYURT'TA ÇEK ÇEK ARABASIYLA ELEKTRONİK EŞYA ÇALDILAR
ESENYURT'TA ÇEK ÇEK ARABASIYLA ELEKTRONİK EŞYA ÇALDILAR
ESENYURT'TA ÇEK ÇEK ARABASIYLA ELEKTRONİK EŞYA ÇALDILAR
ESENYURT'TA ÇEK ÇEK ARABASIYLA ELEKTRONİK EŞYA ÇALDILAR
ESENYURT'TA ÇEK ÇEK ARABASIYLA ELEKTRONİK EŞYA ÇALDILAR

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA ÇEK ÇEK ARABASIYLA ELEKTRONİK EŞYA ÇALDILAR - Son Dakika
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