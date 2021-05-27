Esenyurt'ta çelik kasa hırsızları yakayı ele verdi - Son Dakika

İstanbul Esenyurt'ta, cerrahi maskeli iki hırsız bir restorandan çelik kasa çalıp, imha etmek istediği sırada polis ekiplerinin takibi sayesinde yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde geldikleri restoranın kapısını açan cerrahi maskeli 2 şahıs, içeride bulunan kasaya yöneldi. Kasayı kucaklarına alıp kaçan hırsızların bu anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sabah restoranına geldiğinde çelik kasanın çalındığını gören iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası ve parmak izi incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışmaya başladı.

5 saat içinde yakalandılar

Olay sonrası şahısların kimlik tespitini yapan ekipler kaçış güzergahı üzerinde çalışma başlattı. Sokak kameralarında yapılan çalışmalarda şüphelilerin bir hurdacıya gittiğini belirleyen polis ekipleri, yaptıkları operasyonda T.K. ve C.B.'yi üzerilerinde kasadan çıkan kredi kartları ve bin 500 lira ile yakaladı. Daha önce hırsızlık suçlarına karıştığı belirlenen T.K. ve C.B.'nin kasayı bir arazide çekiçle açtığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. - İSTANBUL