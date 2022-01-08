Esenyurt'ta çevreci eldiven üretiyorlar - Son Dakika

ÜRETTİĞİ eldivenlerle hem çevreci hem de dışa bağımlı olmayan bir fabrika kuran iş insanı Feyyaz Özay, "Ürettiğimiz eldivenle özellikle sağlık sektöründe kullanılan Nitril eldivene göre yüzde 50 daha ucuz olmasının yanında, aynı zamanda yerli ve milli kaynaklarla elde edildiği için bu alanda dışa bağımlılığı büyük oranda ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Esenyurt'ta 10 milyon Euro bütçeyle kurduğu fabrikada 40'ın üzerinde çalışanıyla TPE/TPU malzemeden ürettiği eldivenlerle Türkiye'de ve Dünya'da ilk olma özelliğini taşıyan Reflex Plastik ve Ambalaj Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Özay, pandemi süreciyle birlikte başlayan çevreci eldiven macerasını anlattı.

Kovid-19 virüsünün dünyayı etkisi altına aldığı ilk günlerde, İstanbul 'da nitril eldivene alternatif olarak tamamen çevreci ve doğayı koruyan ve tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen bir eldiven yapmak için yola koyulduklarını söyleyen Feyyaz Özay, "1 yıldır üretim yapan fabrikamız, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. 10 milyon Euro harcanan fabrika ilk etabında 40 kişi istihdam ediyor. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, sağlık çalışanlarının kullandığı nitril eldivene alternatif olarak geliştirilen eldivenleri üreten fabrikamız, ülkenin bu alanda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Nitril eldivene göre yüzde 50 daha ucuz olmasının yanında fabrikamız, aynı zamanda yerli ve milli kaynaklarla üretim yapıyor" dedi."Türkiye'de bu alandaki ilk fabrika kurulumunu gerçekleştirdik" diyen Özay, "2020 Nisan ayında faaliyetlerimize başladık ve o günden bugüne fabrikamızda, yıllık 25 milyon kutu eldiven tüketilen Türkiye'nin ithalatını azaltmayı hedefledik. Bu bağlamda da ithal eden değil, ihraç eden olduk ve 20'den fazla ülkeye eldiven ihraç ettik. Fabrikadaki üretimle birlikte eldiven ithalatının kısa vadede azaltılacağına, orta ve uzun vadede kapasite artırımı ile ve yeni kurulacak fabrikalarla tamamen sonlandırılabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Tamamen milli mühendislik ve yerli kaynakları kullanarak kurmuş oldukları TPE/TPU malzemeden eldiven üretim fabrikasının kısa sürede hem yurt içinde hem de yurt dışında pazar bulduğuna dikkat çeken Özay, "Türkiye'de ilk defa ve kendi AR-GE'miz ile ürettiğimiz eldiven ile sektörde öncü olmaktan büyük onur duyuyoruz" şeklinde konuştu.