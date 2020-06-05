ESENYURT'TA CEZAEVİNDEN ÇIKAN KİŞİ İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

ESENYURT'TA CEZAEVİNDEN ÇIKAN KİŞİ İNTİHAR ETTİ
Ersan SAN / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen kişi, sokakta başına silahla ateş ederek intihar etti.
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen kişi, sokakta başına silahla ateş ederek intihar etti.Olay, Süleymaniye Mahallesi 742. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden yeni çıkan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Mustafa D. eşi ile bir süredir kaldığı kızının evinin önüne geldi. Mustafa D. evin önündeki sokak üzerinde yanında getirdiği silahla başına ateş ederek intihar etti. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sırasında meraklı mahalleli kalabalık oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 11:05 Kaynak: DHA
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