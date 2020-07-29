ESENYURT'TA CEZAYİRLİ ÖĞRETMENİN, SURİYELİ KÂĞIT TOPLAYICISINA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'TA CEZAYİRLİ ÖĞRETMENİN, SURİYELİ KÂĞIT TOPLAYICISINA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

Esenyurt'ta Cezayirli bir öğretmenin kullandığı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Suriyeli atık kağıt toplayıcısı gence çarptı.

Esenyurt'ta Cezayirli bir öğretmenin kullandığı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Suriyeli atık kağıt toplayıcısı gence çarptı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kullandığı motosikletin arkasına bağladığı çekçek arabasıyla atık kağıt toplayan 22 yaşındaki Suriye uyruklu Hekmat Elsaeid, yaya olarak yolun karşısına geçtikten sonra geri dönmek istedi. Bu sırada Elsaeid'e Cezayir vatandaşı İngilizce öğretmeni Maha Lebbal yönetimindeki kiralık otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan Elsaeid, caddeye düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan Maha Lebbal gözaltına alınırken kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:39

Kaynak: DHA

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