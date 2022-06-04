İSTANBUL BÜLTEN -2 - Son Dakika
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İSTANBUL BÜLTEN -2

04.06.2022 10:44
İSTANBUL BÜLTEN -2

ESENYURT'ta, yabancı uyruklu çift arasında kavga çıktı.

ESENYURT'ta, yabancı uyruklu çift arasında kavga çıktı. Kavganın görüntülendiğini anlayan kişi kadını bırakıp görüntü çekene saldırdı.Olay, dün 00.30 sıralarında Esenyurt Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu çift arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erkek yanında yürüyen kadına tokat attı. Kadın da  elinde taşla karşılık verdi. Çift arkalarından gelen bir kişinin kavgayı cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini fark etti. Kadına vuran kişi bu kez görüntüye çeken kişinin üzerine yürüdü. Mahalleden kişilerin de gelmesiyle yabancı uyruklu kişi darbedildi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son bulurken, çift olay yerinden uzaklaştı. Tarafların polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ÜZERİME YÜRÜDÜ, BEN KARŞILIK VERMEDİM"

Çiftin kavgasını görüntüleyen Ferhat Atagül, "Gece saat, 00.30 sıralarıydı. Biz sesleri duyduk. Kavga ve gürültü sesleri vardı. Biz de üzerine doğru gittik. Üzerime yürüdü, ben karşılık vermedim. Çevredekiler geldi. 2-3 tane yumruk attılar. Ondan sonra çift gitti. Karşılıklı birbirlerine vurdular. Hatta kadının elinde de taş vardı. İkisi de birbirine vuruyordu" dedi.

- İstanbul
İSTANBUL BÜLTEN -2
İSTANBUL BÜLTEN -2
İSTANBUL BÜLTEN -2
İSTANBUL BÜLTEN -2
İSTANBUL BÜLTEN -2
İSTANBUL BÜLTEN -2
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Kaynak: DHA

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