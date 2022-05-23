Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

23.05.2022 10:37

Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldıİSTANBUL Esenyurt'ta 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

İSTANBUL Esenyurt'ta 3 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Binada mahsur kalan 6 vatandaş itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılırken, dumandan etkilenen engelli bir kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, 09.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşları binadan tahliye ederken mahsur kalan 6 kişiden birinin dumandan etkilendiği belirtildi. Dumandan etkilenen Ali Hüseyin isimli engelli vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri ise binada soğutma çalışması yaptı.

Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

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İSTANBUL ? ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI İSTANBUL ? ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI Esenyurt'ta üç katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü Esenyurt'ta üç katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı: Binada mahsur kalanlar böyle kurtarıldı - Son Dakika


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