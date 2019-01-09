- Esenyurt
'ta çıkan yangında can pazarı yaşandı
Mahsur kalanları kurtarmak için seferber olan mahalleli, binanın demir parmaklıklarını kırdı İtfaiye
ekipleri üst katlarda mahsur kalanları merdiven aracıyla kurtardı
İSTANBUL - Esenyurt'ta bir evde çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Yangında Mahsur kalanları kurtarmak için seferber olan mahalleli, el birliğiyle binanın demir parmaklıklarını kırdı. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan bir yaşlı kadını ve çocukları da merdiven aracıyla kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk
Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında hurda eşyaların tutuşmasıyla yangın çıktı. Giriş kattaki daireden çıkan dumanlar nedeniyle apartmanda yaşayanlar büyük panik yaşadı. Adeta can pazarının yaşandığı yangında mahalleli mahsur kalan komşularını kurtarmak için seferber oldu. El birliği ile apartmanın demir parmaklıklarını kıran vatandaşlar, içeride kalan kişiyi kurtardı. Bu sırada itfaiye ekipleri de üst katlarda mahsur kalan vatandaşlara merdiven aracı yardımıyla ulaştı. Binada mahsur kalan yaşlı bir kadın ve iki çocuk, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.
Yangın çıkan binada oturan ve evine ekmeklerle gelen Sertaç Seyahn isimli baba, itfaiyeyi görünce şok yaşadı. Çocuklarının kurtarıldığını gören adam, kızına sarıldı. Çocuklarının ambulansa bindirilmesi sırasında şaşkınlık yaşayan adam, elindeki ekmekleri de ambulansa bıraktı.
Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.