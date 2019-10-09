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Esenyurt'ta cinayet

1 saat önce

Esenyurt'ta evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulunan kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Esenyurt'ta evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulunan kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ebabil Sokağı'ndaki evine giden kişi, eşi Nazlı Dere'yi (67) boğazı kesilmiş halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle çevirirken, sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde Dere'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından, Dere'nin cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Esenyurt'ta cinayet

Adli Tıp Kurumu, Esenyurt, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:44 Kaynak: AA
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