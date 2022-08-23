Esenyurt'ta cinnet geçiren alkollü kadın, ortalığı birbirine kattı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta cinnet geçiren alkollü kadın, ortalığı birbirine kattı... O anlar kamerada

23.08.2022 20:49

Esenyurt'ta cinnet geçiren alkollü kadın, ortalığı birbirine kattı.

Esenyurt'ta cinnet geçiren alkollü kadın, ortalığı birbirine kattı... O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta sevgilisi ile tartıştığı iddia edilen kadın ortalığı birbirine kattı. Yoldan geçen araçları tekmeleyen kadın, araçların sileceklerini kırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, erkek arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen kadın sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Yoldan geçen araçların önünü keserek tekme atan, sileceklerini kıran kadın, çevredekilerin müdahalesine de aldırmadı. Uzun bir süre etrafa saldıran ve bağıran kadın, yaşadığı sitedeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Bir süre sonra kendisini süs bitkilerinin arasına bırakarak uzanan kadın, çevre sakinlerine zor anlar yaşattı. O anlar kameraya yansıdı.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta cinnet geçiren alkollü kadın, ortalığı birbirine kattı... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta cinnet geçiren alkollü kadın, ortalığı birbirine kattı... O anlar kamerada - Son Dakika
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