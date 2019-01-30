Esenyurt'ta "Cinsel Gücü Arttırıcı Çikolata" Operasyonu (2)
1 saat önce
ESENYURT'ta cinsel gücü arttırıcı denilerek satılan 256 bin çikolata ele geçirildi.
ESENYURT'ta cinsel gücü arttırıcı denilerek satılan 256 bin çikolata ele geçirildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü
ekipleri bir depoda sahte ilaçlar üretildiğini belirleyerek çalışma başlattı. Polis
ekipleri 25 Ocak'ta Esenyurt
'ta bulunan işyerine baskın düzenledi. Baskında depoda bulunan B.V. ve M.C. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 256 bin 520 tane "cinsel gücü arttırıcı" denilerek satılan çikolata, hammadde, 951 bin 440 etiket, karton kutu ve bandrol ele geçirildi.
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ele geçirdiği çikolataların piyasa fiyatının yaklaşık 2,5 milyon lira olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli B.V. ve M.C. Büyükçekmece
Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:45 Kaynak: DHA
İstanbul'da Cinsel Gücü Arttırıcı Çikolata Operasyonu
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